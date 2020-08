Stockbetrunkenen Autofahrer am Boden festgehalten - Nach Drogen Kreislaufkollaps

Diebe suchen Kreis Sömmerda heim

Diebe trieben in der Nacht zu Dienstag ihr Unwesen im Landkreis Sömmerda. In Gebesee brachen die Unbekannten in zwei Container ein und verursachten so einen Schaden von ca. 500 EUR. In einem der Container fanden sie auch etwas Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Aus einer Praxis im Landkreis Sömmerda stahlen Diebe einen Laptop sowie Bargeld, außerdem ließen sie Dokumente und Schlüssel mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Stromgenerator und Druckluftkompressor stahlen Diebe aus einer Gartenparzelle in Sömmerda. Der Wert der Beute beträgt über 2000 EUR.

Nach Drogen Kreislaufkollaps erlitten

Ein 34-jähriger Radfahrer stürzte Dienstag gegen 18.15 Uhr im Stadtpark in Sömmerda. Eine besorgte Zeugin rief die Polizei, da der Mann nicht ansprechbar war. Es stellte sich heraus, dass der 34-Jährige unter Drogeneinfluss stand und sein Kreislauf offensichtlich schlapp machte. Das Fahrrad mit dem er unterwegs war stand in Fahndung. Es war Anfang des Monats in Sömmerda gestohlen worden. Der Drahtesel wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst.

Beherzt eingegriffen: Stockbetrunkenen am Boden festgehalten

Beherzt eingegriffen hat Dienstagabend ein couragierter Zeuge in Sömmerda. Er hatte beobachtet wie ein sturzbetrunkener Autofahrer versuchte in der Fichtestraße einzuparken. Mehrfach fuhr der 39-Jährige gegen die Bordsteinkannte und schaffte es nicht sein Auto in die gewünschte Position zu bringen. Um Schlimmeres zu verhindern, stoppte der Zeuge die Versuche des 39-Jährigen. Er musste den Betrunkenen am Boden liegend bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Atemalkoholtest erreichte der Autofahrer einen Wert von über 3 Promille.

2,4 Promille: Betrunkene fährt mit plattem Reifen über Bordsteinkante

