Die Kinder in Udestedt sollen zum Martinstag nicht leer ausgehen. Zwar findet wegen der Corona-Lage kein Martins-Umzug statt, die Mitglieder des Traditions- und Heimatvereins, des Feuerwehrvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Udestedt haben sich dennoch etwas ausgedacht.

Jedes Kind bekommt mit dem Feuerwehrauto eine kleine Überraschung vorbeigebracht, wenn es am 10. November um 17 Uhr mit einer Laterne vor der Haustür steht. Das Päckchen wird hygienisch verpackt und unter Schutzmaßnahmen ausgeliefert, heißt es in der Ankündigung in den sozialen Netzwerken.

Vorfreude auf strahlende Kinderaugen

Die Initiatoren freuen sich schon jetzt auf strahlende Kinderaugen sowie auf bunte, hellleuchtende Laternen. Außerdem danken die Mitgliedern den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Romrod in Hessen, die für die Idee Pate stand. Im Internet ist die Zustimmung groß. Kommentare wie „Super Aktion“, „Absolut schöne Idee. Udestedt der Wahnsinn“, „Vielen Dank für die tolle Idee. Nicht nur die Laternen werden leuchten, sondern auch die Kinderaugen“ oder „Udestedt, ein Dorf mit Herz“ sind da zu lesen.

Begeistert von der Aktion ist auch Udestedts Bürgermeister Gunnar Dieling. Wie er berichtet, beginnt das Martinifest sonst immer mit einem Gottesdienst am späten Nachmittag in der Kirche. Danach treffen sich die Kinder auf dem Schulplatz und ziehen mit ihren Laternen, begleitet von der Feuerwehr, durchs Dorf zum Feuerwehrhaus. „Dort veranstaltet der Feuerwehrförderverein ein gemütliches Beisammensein mit kalten und heißen Getränken – manche mit Schuss, mit Bratwürsten, Pilzpfanne, Pommes und vielem mehr“, berichtet Gunnar Dieling. Jedoch nicht in diesem Jahr.