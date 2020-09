Strampeln für die Kinder im Krankenhaus

Die große Regenbogentour fiel in diesem Jahr aus. In kleinerer Form wurde am Samstag dennoch für Spenden für die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt gesammelt.

Eins steht jetzt schon fest: 2021 wird es gleich zwei Regenbogentouren geben. So wird am 8. Mai von Arnstadt nach Sömmerda geradelt. Die zweite Tour wird am 14. September stattfinden. Dann geht es von Erfurt nach Eisenach. Dass der Veranstalter, die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt, gleich zweimal aufruft, ist der Tatsache geschuldet, dass die Tour in diesem Jahr coronabedingt für die große Masse ausfiel.