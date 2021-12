Straße in Sömmerda wird gesperrt

Sömmerda. Sömmerdas Straßenverkehrsbehörde weist auf eine Baustelle hin. Worum es geht, lesen Sie hier.

Vom 13. bis 21. Dezember werden in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Hausnummer 13) Arbeiten zur Kanal- und Abwasserschachtsanierung ausgeführt. Dafür, so die Straßenverkehrsbehörde, muss die Straße gesperrt und ein absolutes Halteverbot in diesem Bereich verfügt werden. Die Umfahrung der Baustelle kann einseitig über die Einbahnstraße Walter-Rathenau-Straße erfolgen. Schulkinder können weiterhin mit dem ÖPNV fahren. Eine Haltestelle wird beim Eingang der Lindenschule in der Friedrich-Ebert-Straße eingerichtet.