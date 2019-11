Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßenmusiker in der Hobbygaleriein Sömmerda

Die Straßenmusiker der Welt, wie sie der Schloßvippacher Hobbykünstler Wolfgang H. Fischer (Foto) sah und porträtierte, sind neben einer Fülle anderer, gelungener Arbeiten in der Hobbygalerie „Kreativ im Alter“ zu bestaunen. Die Ausstellung öffnet im Sparkassentreff, Bahnhofstraße 1a, heute und morgen jeweils von 13 bis 16 Uhr ihre Türen. Am Donnerstag wird die Technik des Klöppelns vorgestellt und am Freitag können Karten in Fadentechnik gestaltet werden. Der Eintritt zu dieser Schau des Evangelischen Seniorenbüros Frömmstedt ist frei.Foto: Jens König