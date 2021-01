Straßensperrungen und Baustellen im Landkreis Sömmerda für 2021

Das Landratsamt Sömmerda informiert über folgende Baustellen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreisgebiet Sömmerda:

Die Westseite der Erfurter Straße in Gebesee, vom Netto-Markt bis Herbstlebener Weg, wird halbseitig in Fahrtrichtung Erfurt ab 11. Januar bis 28. Mai 2021 gesperrt. In vier Bauabschnitten wird Tief- und Straßenbau betrieben. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Ab dem 29. Juli wird die Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn, die über die Deutsche Bahn führt, auf unbestimmte Zeit für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse über 24 Tonnen gesperrt. Außerdem wird die Fahrbahn auf drei Meter jeweils zur Fahrbahnmitte eingeengt. Grund dafür sind erhebliche Schäden an der Brücke, über die die K 12 führt, weswegen auch eine Bauwerksprüfung statt finden soll.

Mehrere Behinderungen durch Baustellenausfahrten

Vom 2. März bis voraussichtlich 30. Juni wird es auf der B 176 eine Baustellenausfahrt geben. Die Ausfahrt befindet sich auf der Weißenseer Straße an der Baustelle des Schöpfwerks in Sömmerda.

Einschränkungen wegen einer weiteren Baustellenausfahrt gibt es seit dem 27. Juli 2020 und besteht voraussichtlich bis 31. März 2021 auf der B 176 vor dem Bahnübergang zwischen Frohndorf und Kölleda.

Auf der Landstraße zwischen Sömmerda und der Ausfahrt Sömmerda-Süd der A 71 wird der Verkehr durch Baustellenausfahrten beeinträchtigt. Diese werden noch bis 26. Februar bestehen. Es handelt sich dabei um die Baustelle zur Errichtung der 110-Kilovolt-Leitung Sömmerda-Vieselbach.

Noch bis 31. Dezember 2021 gibt es auf der B 176 zwischen dem Ortsausgang Sömmerda und dem Abzweig Richtung Weißensee Behinderungen durch eine Baustellenausfahrt wegen des Neubaus des Umspannwerks in Sömmerda-West.

Bis 15. Februar ist noch der Verkehr auf der Lossa-Brücke, über die die Hauptstraße in Guthmannshausen führt, wegen eines Unfallschadens am Brückengeländer eingeschränkt.

Seit 28. Oktober 2020 und noch bis 30. April 2021 wird der Radweg an der B 86 zwischen Kindelbrück und Kannawurf saniert, weswegen es zu Verkehrseinschränkungen und Beeinträchtigungen durch Baustellenausfahrten kommt.

Auch saisonal bedingte Einschränkungen

Das Befahren der B 4 wird bis 31. Dezember 2021 zwischen der Auffahrt Elxleben und der Ausfahrt Kühnhausen und in der Gegenrichtung wegen eines Erdfallgebietes eingeschränkt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird auf den angegebenen Streckenabschnitt auf 80 Kilometer pro Stunde festgelegt.

Das Landratsamt informiert bittet dabei um Kenntnisnahme, dass Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen jederzeit möglich sein. Im gesamten Kreisgebiet ist außerdem mit zusätzlichen Verkehrseinschränkungen durch Baumschnitt- oder Fällarbeiten und durch die Grasmahd zu rechnen.

Auch mit Einschränkungen durch zusätzliche Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) und Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist zu rechnen. Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten können ebenfalls kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen führen und werden örtlich abgesichert. Ebenfalls kann es aufgrund von Volksfesten und Umzügen auf kommunalen Straßen kurzfristig zu Verkehrsraumeinschränkungen kommen, die örtlich abgesichert werden.