Straußfurter Gemeinderat segnet Haushalt 2020 ab

Die Gemeinde Straußfurt mit den Ortsteilen Henschleben und Vehra hat einen ausgeglichenen Haushalt. Der Gemeinderat segnete das Zahlenwerk in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich, bei einer Enthaltung und vier Gegenstimmen, ab. Bürgermeister Olaf Starroske (BiST) bezeichnet den Haushalt 2020 als ein „Buch mit vielen Unbekannten“. So sei unter anderen durch die Corona-Krise nicht klar, ob alle Einnahmen auch fließen. Für 2020 steht der Gemeinde ein Gesamtvolumen von 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. Davon weisen der Vermögenshaushalt eine Summe von rund 1,7 Millionen Euro und der Verwaltungshaushalt rund 3,6 Millionen Euro aus. Auch 2020 sind die Personalkosten die umfangreichste Ausgabeposition. Dies macht mehr als ein Viertel (26,75 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Ebenso große Brocken sind die Kreisumlage mit rund 776.000 Euro, die VG-Umlage mit rund 307.000 Euro und die Schulumlage mit rund 72.300 Euro. Neu ist eine Pauschale in Höhe von 1000 Euro als Budget für die Arbeit des neu gegründeten Jugendparlaments. Dagegen schon eine Tradition sind die 400 Euro, die die Gemeinde für jedes Neugeborene im Ort zahlt. Laut Kämmerer Maik Jahn wurde auf Grund eventuell zu erwartender Ausfälle eine Gewerbesteuereinnahme von 900.000 Euro angesetzt. Durch die Eingliederung der Gemeinde Henschleben mit dem Ortsteil Vehra gibt es Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rund 85.000 Euro. „Ohne die Eingliederung hätte es die wie 2019 nicht gegeben“, erklärt Starroske. Außerdem kann mit einem Kompensationsausgleich in Höhe von 36.400 Euro und mit Kompensationszahlung durch die Eingliederung für 2020 bis 2022 in Höhe von rund 55.000 Euro gerechnet werden. Als „nicht unbedeutende Einnahme“ wird im Haushalt die Neugliederungsprämie in Höhe von 414.000 Euro genannt. Investieren will die Gemeinde in diesem Jahr unter anderem ins Bürgerhaus. Laut Olaf Starroske, soll ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt werden. Die Umgestaltung der Ernst-Thälmann-Straße steht als weiteres großes Projekt an. Eingestellt sind dafür in diesem Jahr 385.000 Euro. Größere Brötchen sollen in der Gemeinde in den kommenden Jahren gebacken werden. Um die geplanten Investitionen, die zum Großteil aus dem Sanierungskonzept der Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) und aus dem Gemeindeentwicklungskonzept stammen, realisieren zu können, will die Gemeinde mehrere Förderprogramme anzapfen. Ausgegangen wird derzeit von einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 9.1 Millionen. Die notwendigen Eigenanteile sollen dabei teilweise mit Kreditaufnahmen abgesichert werden. Diese belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen bis zum Jahr 2027 auf 2,6 Millionen Euro. Nach diesem Plan steht die erste Kreditaufnahme im Jahr 2022 mit 650.000 Euro an.