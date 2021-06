Streicher-Ensemble in Ostramondra zu Gast

Ostramondra. Eintritt ist frei, aber Kirchengemeinde bittet um vorherige telefonische Anmeldung.

Fünf Streichinstrumente und fünf junge Musiker sind am Sonntag, 11. Juli, um 17 Uhr zu Gast in der St. Marienkirche zu Ostramondra, genannt auch Schlosskirche. „5 unplugged“ nennt sich das Quintett aus Weimar und kommt ganz ohne Mikrofon oder Verstärker aus. Auf dem Programm stehen „Die 4 Jahreszeiten“ (Las Cuatro Estaciones Porteñas) von Astor Piazolla und das Streichquintett Nr. 2 in G-Dur, op. 77 von Antonin Dvorak. Der Eintritt ist frei, die Kirchengemeinde Ostramondra freut sich über eine Spende. Das Konzert findet im Rahmen des Programms „Kultursommer in Dorfkirchen“ statt, das der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda finanziert.

Die Kirchengemeinde bittet um telefonische Anmeldung unter: 036378/74074. red

Weitere Informationen zu dieser Reihe sind zu finden unter: www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de.