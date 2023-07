Strohpresse fängt Feuer: Bei Großrudestedt brennen 13 Hektar Land

Großrudestedt. Zwischen Großrudestedt und Kranichborn ist es auf einem Feld zu einem Brand gekommen. Wie hoch der Schaden ausfällt.

Zu einem Flächenbrand ist es am Dienstag bei Großrudestedt gekommen. Eine Strohpresse mit Nachläufer ging in Flammen auf. Das Feuer griff auf ein Feld über. Nach ersten Erkenntnissen sei die Landwirtschaftsmaschine überhitzt, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe sich weiter in Richtung Kranichborn ausgebreitet.

Rund 13 Hektar Land standen bei Großrudestedt in Flammen. Foto: Frank Müller / Landratsamt Sömmerda

Insgesamt seien 13 Hektar der Landwirtschaftsfläche in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden bisher auf rund 55.000 Euro. Der Einsatz der Feuerwehrkräfte dauert noch an.

