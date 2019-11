Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sturm auf die Rathäuser

Heute stürmen die Narren wieder zu den Rathäusern und begehren mit Nachdruck und Radau die Schlüsselgewalt von den Bürgermeistern. In Schloßvippach, Gebesee, Weißensee, Buttstädt und anderenorts wird auf diese Weise die karnevalistische Saison eröffnet.

Wer dabei ist, hat sicherlich eine Menge Spaß. Wer Fasching nicht so mag, kann diese kurze „Einlage“ mit Humor nehmen. Zwar startet der Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda am kommenden Samstag mit einer Abend-Veranstaltung in die fünfte Jahreszeit und stellt zur Saison-Eröffnung „Sömmerda tanzt in den Fasching“ am 16. November im Volkshaus sein neues Motto für 2020 vor. Und auch in Tunzenhausen lädt der FCT am Samstag im Saal „Zum weißen Ross“ zur Eröffnung der Faschingssaison ein.

Doch dann kehrt erst einmal wieder karnevalistische Ruhe im Landkreis ein. So richtig los legen die Narren erst im neuen Jahr. Für den 11. Januar wird der Faschingsumzug in Kannawurf vorbereitet, traditionell der Auftakt für ganz Thüringen. Dann geht es munter weiter. Erst am Aschermittwoch, am 26. Februar, ist alles vorbei.