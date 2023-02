Sturmtief Ulf ohne Folgen in Sömmerda

Landkreis. Keine wetterbedingten Einsätze im Landkreis Sömmerda zu verzeichnen. Für Feuerwehren bleibt es ruhig.

Stürmische Windböen waren in der Nacht zum Samstag und am Tag selbst auch im Landkreis Sömmerda zu spüren. Neben kleinerem Windbruch waren glücklicherweise keine größeren Schäden, auch keine Verkehrsunfälle, zu verzeichnen. So blieb es in dieser Hinsicht für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda ruhig, wie Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld auf Nachfrage sagte.

Auch Kölledas Feuerwehr hatte wetterbedingt keine Einsätze, so Wehrführer Sven Schröder.