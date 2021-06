Süßkirschenernte an der Fahner Höhe hat begonnen

Fahner Höhe. Der Winter und der etwas zu kühle Mai haben bei der Süßkirschenernte in der Region zu einer Verspätung von zwei Wochen gegenüber den Vorjahren geführt. Trotz der extremen Februarfröste und den nicht immer optimalen Bedingungen zur Blüte seien die meisten Kirschplantagen gut gefüllt, heißt es von Fahner Obst.

Ersten Schätzungen zufolge rechnen die Fahner Obstbauern mit einem Ertrag von 1100 Tonnen. Das sei fast doppelt so viel wie im Vorjahr und nur etwas weniger als im Durchschnitt. Die Erntezeit erstreckt sich über sieben Wochen bis Ende Juli. Die ersten Sorten bei der Ernte sind die dunkelroten Burlat und Bellise sowie die Schwarze Herzkirsche Merchant.

Die Hofläden in Gierstädt – auch dieses Jahr wieder im Obstpark – und Döllstädt haben geöffnet. Die Möglichkeit zur Selbstpflücke gibt es wieder über die gesamte Saison. Start ist mit Beginn der Haupterntezeit am 23 Juni in Gierstädt und Döllstädt. Tiefthal öffnet ab den 2. Juli. Geöffnet werde wieder täglich von 8 bis 18 Uhr.

Das Gierstädter Infotelefon informiert unter 036206/26 11 4 über den Stand der Ernte insbesondere der aktuellen Sorten.

Aufgrund der Hygieneregeln sollte jeder seinen eigenen Pflückeimer mitbringen. Selbst gepflückte Kirschen kosten wieder vier Euro pro Kilo.