Suppe essen und spenden im Weltladen in Sömmerda

Sömmerda. Geholfen werden soll vom Sturm betroffenen Menschen in Mosambik.

Mit einer Suppenparty verbindet das Team des Weltladens Locodemu in Sömmerda am Donnerstag eine Spendenaktion. Auf Grund der schweren Unwetter im vergangenen Monat in Mosambik wolle man den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich zu informieren, auszutauschen und zu spenden, um den betroffenen Menschen in Ost-Afrika zu helfen, erklären die Organisatoren. Die Aktion startet am 20. April um 12 Uhr im Weltladen in der Marktstraße 23.

Zahlreiche Teile des Landes seien auch drei Wochen nach dem Zyklon noch ohne Strom, die Häuser vieler Menschen wurden weggeschwemmt oder durch den Sturm zerstört, berichtet Ronja Nicolaus, eine ehemalige Sömmerdaerin in Mosambik. Ihre Eindrücke von der Zerstörung hat sie für den Flyer zur Spendenaktion im Locodemu aufgeschrieben.

Durch die starken Überschwemmungen seien Rettungsmaßnahmen, medizinische Versorgung und Aufräumarbeiten fast unmöglich. Viele Menschen leiden Hunger und Durst, die Wasserversorgung sei zerstört und auf Grund schlechter hygienischer Bedingungen eine Cholera-Epidemie ausgebrochen, schildert sie.