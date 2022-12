Suppentreff in Sömmerda öffnet dienstags

Eine warme Mahlzeit wird in den nächsten Monaten immer dienstags in Sömmerda angeboten (Symbolbild).

Sömmerda. Neues Angebot der Sömmerdaer Baptisten-Gemeinde startet am 6. Dezember.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Sömmerda (Baptisten-Gemeinde) möchte von Dezember bis März immer dienstags zwischen 13 und 14 Uhr ein warmes Essen (Suppe plus Nachtisch) anbieten. Eingeladen sind in die Kreuzkapelle in der Thälmannstraße erstmals am Dienstag, 6. Dezember, Menschen aus Sömmerda und dem Landkreis, die in finanzieller Enge sind oder sich einsam fühlen. Das Essen wird gegen eine Spende ausgegeben, wobei der Richtwert ein Euro beträgt.