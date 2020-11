„Wir haben ein gutes Hygienekonzept“, sagt Carmen Werner, die Vorsitzende des Vereins Netzwerk Regenbogen. Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr können damit die Tafeln in Sömmerda und Buttstädt geöffnet bleiben. Zuversichtlich ist Carmen Werner, die nächsten Wochen gut überstehen zu können.

Vorgepackte Lebensmittelpakete, Maskenpflicht in den Räumen, Abstandsregelungen und an vielen Stellen Desinfektionsmittel ermöglichen die Lebensmittelausgabe. Aktuell machen in Sömmerda 211 Haushalte und damit 361 Personen von dem Angebot Gebrauch. Die Tafel existiert in der Kreisstadt seit 15 Jahren. In der Zweigstelle Buttstädt, die seit gut zwei Jahren geöffnet hat, sind es 65 Haushalte mit 133 Personen, informiert sie.

Unverändert bleiben die Ausgabetage. Nach vorheriger Anmeldung können Lebensmittel Am Rothenbach 45 in Sömmerda montags und donnerstags, jeweils von 14 bis 16 Uhr abgeholt werden. In Buttstädt stehen die Türen in der Kirchstraße 2 dienstags und donnerstags jeweils ab 14 Uhr für Bedürftige offen. Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen können mit einem ärztlichen Nachweis auch einen Lieferservice nutzen.

Kein Geheimnis macht die Vorsitzende daraus, dass die Schließung der Tafeln im Frühjahr den Verein vor Probleme gestellt hatte. „Wir mussten von heute auf morgen schließen, so schnell konnten wir unser Team und unsere Abholer gar nicht informieren. Kontakt über Handy und E-Mail war nicht mit jedem möglich“, blickt sie zurück. Froh ist sie, auch dieses Problem gelöst zu haben.

Auch wenn die Lebensmittelausgabe funktioniert, bleiben in den nächsten Wochen Einschränkungen in beiden Tafeln nicht aus. So wird es für Bedürftige keine Weihnachtsfeier geben. „Auch die Feier für die Mitarbeiter wird ausfallen“, kündigt sie an. Ob die seit Jahren beliebte Veranstaltung „Restaurant des Herzens“ im Dezember stattfinden kann, ist noch nicht klar. In der kommenden Woche soll es mit dem Partner, der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda, Gespräche dazu geben.