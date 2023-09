Tag der Sauna im Stadtbad Sömmerda

Am Tag der Sauna haben die Stadtwerke ein Verwöhnprogramm vorbereitet. (Symbolbild)

Sömmerda. Die Stadtwerke Sömmerda laden zu einem besonderen Verwöhnprogramm ein.

Die Stadtwerke Sömmerda laden am Sonntag, 24. September, im Stadtbad Sömmerda zum Tag der Sauna ein. An diesem Tag ist in der Schwimmhalle von 10 bis 16 Uhr die Mischsauna geöffnet. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke hervorgeht, haben die Mitarbeiter der Schwimmhalle für diesen Tag ein besonderes Verwöhnprogramm vorbereitet.

So soll stündlich ein professioneller Aufguss mit besonderen Düften durchgeführt werden. Weiterhin sollen alle 15 Minuten Massagen angeboten werden. Da das Angebot begrenzt ist, empfiehlt es sich vorab auf der Internetseite der Stadtwerke eine Entspannungsmassage zu buchen.

Anmeldungen per Mail an: stadtwerke@stadtsoemmerda.de