Talisa in Kölleda an neuem Ort

Kölleda. Der Verein Talisa will sich breiter aufstellen und nicht ausschließlich Senioren ansprechen.

Die Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit (Talisa) hat am Donnerstag in der Brückenstraße 22 ein Nachbarschaftszentrum mit einem Dutzend Gästen eröffnet. Die Mittelthüringer Regionalleiterin Eileen Schindler stellte Petra Brede als dessen Leiterin vor und betonte, im neuen Objekt ein breites Angebot für alle Altersklassen unterbreiten zu wollen. Nicht ausschließlich für Senioren. Damit wolle man Fuß fassen. „Das wird nicht einfach, dessen bin ich mir bewusst“, streifte Schindler nur indirekt die Problematik der Kündigung der bisher von der Talisa für Seniorenarbeit und Tafelausgabe angemieteten Räumlichkeiten im Sozio-kulturellen Zentrum „Altes Amtshaus“.

Eine Sportgruppe sei angebahnt, mit der Trainerin gesprochen. Ein Kreativangebot sei an sie herangetragen worden. In den letzten Tagen sei „ein guter Ruck“ gelungen – unter den Augen von Zaungästen. Mit einem Besucher, lacht Schindler, habe sie zwischendurch Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt – und zu dessen Freude verloren.

„Es wird schön, oder sagen wir ein Stück schöner“, so Eileen Schindler. Das neue Talisa-Domizil in Kölleda befindet sich in einem vor längerem Leerstand als Spiel- und Schreibwarenladen genutzten Objekt. Die Talisa will den Nachbarschaftstreff im Rahmen der Coronamöglichkeiten von 10 bis 17 Uhr offen halten.