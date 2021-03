Tanzen und Nähen in Sömmerda und Kölleda

Sömmerda/Kölleda. Vorfreude auf die Osterferien. ASB bietet Tanz- und Näh-Kurse in Sömmerda und Kölleda an.

Gleich mit drei Angeboten will der ASB-Kreisverband Sömmerda bei Kindern und Jugendlichen die Vorfreude auf die Osterferien wecken. So gibt es vom 29. März bis zum 1. April immer von 8 bis 17 Uhr einen „Spring-Dance-Workshop“ mit Miles Shane im ASB-Familienzentrum in Sömmerda. Erprobt werden Tanzschritte zu Rock und Pop, aber auch Spaß und Spiel sollen in der Vier-Tage-Woche nicht zu kurz kommen. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in festen Gruppen.

Ein Näh-Camp bietet das ASB-Familienzentrum vom 6. bis 9. April an. Unter dem Motto „Uprecycling“ soll aus alten Klamotten etwas völlig Neues entstehen. Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren in festen Gruppen können sich anmelden.

Einen zweiten Tanzkurs bietet Miles Shane vom 6. bis 9. April im Soziokulturellen Zentrum im Alten Amtshaus in Kölleda an. Getanzt wird auch hier von 8 bis 17 Uhr.

Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über die Rufnummer (03634) 3209 68 oder per E-Mail an: k.hauer@asb-soemmerda.de. Informationen erhalten Interessierte dort auch über die Gebühren. Der ASB weist außerdem darauf hin, dass eine Absage coronabedingt jederzeit möglich sein kann.