Bewusst in Schwarz-Weiß gehalten ist das Foto vom Workshop „Black or White“ (Schwarz oder Weiß).

Sömmerda. Im Tanzworkshop „Black or White“ sprechen Sömmerdaer Kids auch über Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit.

„Unser Dance-Workshop Black or White in der 3. Ferienwoche war ein voller Erfolg“, teilt Tina Köth vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Sömmerda mit und verweist auf Bilder, die bei dem Projekt entstanden sind, selbstredend in Schwarz-Weiß.