Taschen- und Fahrraddiebe - Betrunken gegen Zaun

Alkoholfahrt endet am Gartenzahn

In Gebesee wurden Zeugen am Donnerstagabend auf einen Autofahrer aufmerksam, weil er mit seinem Skoda gegen einen Zaun gefahren war. Da der Fahrer beim Aussteigen torkelte, wurde die Polizei verständigt. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich. Der 65-jährige Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er pustete über 1,9 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet. Der Sachschaden am Zaun viel glücklicherweise sehr gering aus.

Dieb überrascht

Eine 39-jährige Frau traute Donnerstagmittag ihren Augen kaum. In der Bahnhofstraße von Sömmerda musste sie beobachten, wie sich ein Dieb mit einem Bolzenschneider am Fahrrad ihrer Tochter zu schaffen machte. Die Frau schritt sofort zur Tat und stellte den Dieb lautstark zur Rede. Der ergriff daraufhin die Flucht. Bevor der Dieb das Weite gesucht hatte, gelang es der Frau, ein Foto des Täters zu fertigen. Die Polizei erkannte den Übeltäter sofort. Es handelte sich um einen polizeibekannten 21-Jährigen aus Sömmerda. Kurzerhand stattete die Polizei dem Mann einen Hausbesuch ab und erstattete gegen ihn Anzeige.

Langfinger unterwegs

In Sömmerda schlugen Donnerstagmittag Taschendiebe zu. In nicht einmal 1,5 Stunden wurden die Geldbörsen von drei Frauen im Alter von 68 bis 78 Jahren gestohlen. Zwei Geldbörsen wurden von einem Grundstück Am Rothenbach gestohlen. Die Eigentümerin hatte ihre Tasche im Freien stehen lassen. In der Marktstraße waren zwei Frauen gerade in Geschäften zugange, als ihnen unbemerkt die Geldbörsen gestohlen wurden. Ob für alle Taten der gleiche Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei empfiehlt, Taschen und Geldbörsen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Portemonnaies sollten in einer verschlossenen Umhängetasche vor dem Körper getragen werden, um den Langfingern die Wegnahme zu erschweren.