Sömmerda. Ein Handtaschenräuber hat in Sömmerda eine Radfahrerin zu Fall gebracht und die Verletzte blutend auf der Straße zurück gelassen.

Taschenräuber bringt Radfahrerin zu Fall – Frau wird schwer verletzt

Passanten fanden am Mittwochmorgen in Sömmerda eine Frau, die in der Kantstraße blutend neben ihrem Fahrrad lag. Zunächst deutete alles auf einen Unfall hin.

Wie sich jedoch herausstellte, war die 53-jährige Frau Opfer eines Raubes geworden. Ein unbekannter Täter hatte sie während der Fahrt mit einem Rad überholt und die Handtasche aus dem Fahrradkorb gerissen.

Die Frau stürzte dabei und wurde schwer verletzt. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwoch gegen 8.40 Uhr den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Telefon 03634/336-0 entgegen.

