Telefonberatung zur Ausbildung in der Region Sömmerda

Eine Telefonberatung für Schulabgänger und ihre Eltern bietet die Agentur für Arbeit in dieser Woche an. Informiert wird dabei über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.

Erfurt/Sömmerda. Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es jetzt, vier Wochen nach Beginn des Lehrjahres, noch in der Region Sömmerda?

Vier Wochen nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind in Mittelthüringen noch mehr als 1100 Ausbildungsstellen unbesetzt. Andererseits gibt es auch noch Schulabgänger, die für sich noch nicht das Passende gefunden haben und auf der Suche sind. Für sie und ihre Eltern findet am Montag, 30. August, der letzte Beratungsmontag der Agentur für Arbeit Erfurt statt: Welche Möglichkeiten und Chancen haben Ausbildungssuchende jetzt noch, eine Ausbildung in der Region zu beginnen? In welchen Berufen und Regionen gibt es noch freie Lehrstellen und wie kann der Start in die Berufsausbildung gelingen? Diese und weitere Fragen werden in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer: 0361/ 302 10 10 beantwortet.

Darüber hinaus ist die Hotline bis einschließlich Freitag, 3. September, täglich von 8 bis 12 Uhr geschaltet, um junge Menschen über Berufswahl, Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren. Zusätzlich zur Hotline können sich Interessierte aber auch per Email an die Berufsberatung wenden.

In Sömmerda und Umgebung stehen derzeit unter anderem noch Ausbildungsplätze für künftige Kaufleute im Einzelhandel, Mechatroniker, Altenpfleger, Werkzeugmechaniker und Fachkräfte für Metalltechnik zur Verfügung. Es ist möglich, eine Ausbildung auch noch mit einigen Wochen Verspätung zu starten.

Erfurt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de