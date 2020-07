Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Temperamentvoller Saubermann

Heute meldet sich das Tierheim am Wasserweg mit dem Mischlingsrüden Foxy zu Wort. Foxy wird zwei Jahre alt und ist ein Temperamentsbündel. Leider kam seine bisherige Familie mit seinem Temperament nicht klar. So kam er ins Tierheim. Foxy macht seinem Namen alle Ehre. Er ist verschmust, verspielt und sehr agil. Mit anderen Hunden und Katzen hat er kein Problem. Am liebsten ist er immer in der Nähe von Frauchen oder Herrchen. Also immer mit dabei. Auf dem Sofa fühlt sich Foxy auch sehr wohl. Er ist stubenrein. Für ihn wünschen wir uns eine nette Familie mit Haus und Grundstück, die dem Hund genügend Auslauf und Beschäftigung bieten kann. Wer Foxy auf dem Hof hat, hat keine Sorgen mehr mit anderem Getier. Er hält alles sauber. Seine neuen Besitzer sollten bereits Hundeerfahrung besitzen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, stehen wir Ihnen gern mit sachkundiger Hilfe zur Verfügung.

Interessenten melden sich bitte im Tierschutzverein Sömmerda unter Tel.: 03634/610628