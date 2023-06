Teure Technik im Wert von 27.000 Euro aus Traktoren gestohlen – Schumuck und Bargeld entwendet – Taschendieb schlägt zu

Sömmerda/Kannawurf. Langfinger haben in einer Lagerhalle, einer Wohnung und einem Supermarkt zugeschlagen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Landkreis Sömmerda:

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in einer Lagerhalle in Kannawurf zugeschlagen und teure Technik entdwendet. Laut Polizei waren die Einbrecher über einen Zaun gestiegen, um auf das Gelände zu gelangen. In der Halle stahlen sie anschließend aus zwei Traktoren Monitore inklusive GPS-Geräte im Gesamtwert von 27.000 Euro. Im Unstrut-Hainich-Kreis hatten sich zwei ähnliche Fälle in den Bereichen Bad Langensalza und Ballhausen ereignet. Auch hier stahlen Diebe aus Traktoren Technik im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Ein Zusammenhang zwischen den Taten werde geprüft.

Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen

Einbrecher hatten es zudem am Donnerstag auf eine Wohnung in Sömmerda abgesehen. Die Diebe seien auf bisher unbekannte Weise in die Wohnung einer 29-Jährigen gelangt, teilte die Polizei mit. Anschließend stahlen sie aus einer Schatulle Modeschmuck im Wert von etwa 120 Euro. Zudem öffneten sie mit Gewalt eine Geldkassette und entwendeten daraus mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Taschendieb im Supermarkt

Während eine Frau am Donnerstag in Sömmerda einkaufte, schlug ein Taschendieb zu. Die 69-Jährige war laut Polizei am Vormittag in einem Discounter in der Erfurter Straße unterwegs gewesen. Während sie ihre Einkäufe erledigte, hing sie ihre Umhängetasche an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment griff ein Dieb in die Tasche und stahl das Portemonnaie der Frau, in dem sich EC-Karten, Bargeld und Ausweisdokumente befanden. Anschließend wurde vom Konto der 69-Jährigen ein vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben. Die Polizei rät, Handtaschen und Rucksäcke stets am Körper zu tragen. Außerdem sollten Sie unter keinen Umständen die PIN gemeinsam mit der EC-Karte aufbewahren.

