Theaterprojekt im Klassenraum der Sömmerdaer Berufsschule

Das Treibkraft.Theater hat im Landkreis Sömmerda bereits die Regelschulen in Buttstädt, Weißensee und Elxleben besucht.

Improvisationstheater war am Donnerstag in der Sömmerdaer Berufsschule angesagt. Das Klassenzimmerstück „Bin ich rechts?“ des Treibkraft.Theater Hamm fragt danach, wie politische Haltung und politische Lager entstehen. Die Schauspieler Matthias Damberg und Philip Gregor Grüneberg legten die beiden Aufführungen so an, dass sie in einer politischen Wertediskussion endeten, die den Schülerinnen und Schülern helfen soll, die eigenen politischen Haltungen zuzuordnen.

Das Treibkraft.Theater hat im Landkreis Sömmerda bereits die Regelschulen in Buttstädt, Weißensee und Elxleben besucht, weiß Christiane Kind, Schulsozialarbeiterin an der Berufsschule. Die Gymnasien Kölleda und Gebesee sowie die Regelschulen in Kölleda, Straußfurt und „Christian G. Salzmann“ Sömmerda werden folgen.