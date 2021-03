Tiere im Alperstedter Ried werden zum Besuchermagneten

Das Alperstedter Ried erweist sich in der Corona-Pandemie als beliebtes Ausflugsziel. Zu bestaunen gibt es derzeit auch Nachwuchs. Bei den Rindern hat das Kalben bereits im vergangenen Jahr begonnen. Schon Ende Oktober wurden drei Kälbchen geboren. In diesem Jahr wird mit insgesamt 20 Jungtieren gerechnet. Aktuell zählt die Herde 56 Tiere. Kurz vor Ostern will die Arua Agrar GmbH die im vergangenen Jahr gestartete Direktvermarktung fortsetzen. Erneut wird geschlachtet und das Fleisch verkauft. Der Marienhof Erfurt tritt dabei als Partner auf. Mit der Vermarktung soll das Weideprojekt „Alperstedter Ried“ auf finanziell unabhängige Füße gestellt werden.