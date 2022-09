Tiere suchen Menschen aus Sömmerda: Kater Prinzi sucht ein warmes Kissen

Sömmerda. Der rund vier Monate alte Kater Prinzi sucht Familienanschluss. Er lebte bislang mit seinen Geschwistern in einer Kleingartenanlage.

Das Tierheim Sömmerda Weißenburg bietet heute einen jungen Kater zur Vermittlung an. Zusammen mit der Mutter kamen einige Katzenjungtiere aus Weißensee ins Tierheim Sömmerda Weißenburg. Prinzi ist einer der etwa vier Monate alten Katzengeschwister und lebte bislang wohl in einer Kleingartenanlage.

Nach wie vor sind Fundkatzen täglich ein Thema und ein Problem. Denn die Aufnahme muss zeitweise wegen einer zu hohen Anzahl der Tiere gestoppt werden. Die Katzen im Tierheim fühlen sich bei einer Überbelegung gestresst und nicht mehr wohl. Dazu kommt, dass viele Kleingärtner ihre Gärten jetzt im Herbst verlassen und sich nicht mehr um die dort vorhandenen Katzen kümmern.

Leider sind die wenigsten Katzen gesundheitlich in Ordnung. Oftmals sind tierärztliche Behandlungen notwendig. Dazu kommt, dass gerade die Jungtiere extra Futter benötigen. Kosten, die für das Tierheim kaum noch zu stemmen sind. Spenden, ob in Form von finanzieller Zuwendung oder Futterspenden, sind eine große Hilfe. Dabei denken wir noch gar nicht daran, was kommt, wenn es wieder kälter wird.

Wer einen Platz für Prinzi hat oder für einen anderen Artgenossen, meldet sich bitte im Tierheim Sömmerda Weißenburg unter der Telefonnummer: 0171/ 64 08 570.