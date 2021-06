Tiere suchen Menschen: Blacky wartet auf neue Besitzer

Sömmerda. Blacky sucht nach einem schönen neuen Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen kann

Eine von derzeit sehr vielen schwarzen Katzen im Tierheim auf der Sömmerdaer Weißenburg ist „Blacky“, die wie alle anderen als Fundtier und ehemaliger Freigänger ins Tierheim gekommen ist, wie das Tierheim-Team berichtet.

Da „Blacky“ ihre Freiheit liebt, sollte sie auch in ihrem neuen Zuhause wieder Freigang genießen dürfen, würde sich also mit einer katzengerechten Aufgabe am wohlsten fühlen, sind die Mitarbeiter im Tierheim überzeugt.

Zudem ist „Blacky“ wie die meisten Katzen sehr verspielt, neugierig und aufgeweckt. Gern lässt sie sich aber auch mal sanft an den Ohren kraulen und schmust mit Herrchen oder Frauchen.

Wer Interesse für Blacky hat, bitte unter der Telefonnummer 0171 6408570 im Tierheim melden.