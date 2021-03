Tierheim Sömmerda: Mina sucht ihren Seelenmenschen

Für die etwa fünfjährige Cockerspanielhündin kommt ein Zuhause in Frage, in dem fast ganztägig Betreuung für sie möglich ist.

Sömmerda. Tiere suchen Menschen: Hund leidet unter Trennungsangst

Mina versucht heute auf’s Neue, einen Menschen für sich zu finden, der sich mit ihr verständigen kann, teilt das Tierheim mit.

Die Hündin hatte es bestimmt nicht leicht in ihrem früheren Leben und sie ist auch kein einfacher Hund. Mina leidet unter extremer Trennungsangst. Für die etwa fünfjährige Cockerspanielhündin kommt ein Zuhause in Frage, in dem fast ganztägig Betreuung für sie möglich ist. Hundegesellschaft alleine bringt da leider nichts. Des Weiteren ist die agile Hündin eine wahre Wasserratte. Sie zieht es immer in alle Wassergelegenheiten. Hat sie ihre Menschen um sich und auch noch Möglichkeiten, sich im Freien zu bewegen, dann ist sie wirklich glücklich. Vielleicht hat sie dieses Mal Glück und findet ihren Seelenmenschen?

Interessenten melden sich bitte unter Telefonnummer: 0172/64 08 57 0 im Tierheim Sömmerda Weißenburg.