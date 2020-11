Tierheim Sömmerda: Püppi hat sich prima entwickelt

Katzenbaby Püppi wurde liebevoll per Hand aufgepäppelt.

Sömmerda. Im Tierheim am Wasserweg wartet ein zwölf Wochen altes Kätzchen auf Familienanschluss.

Heute meldet sich das Tierheim am Wasserweg für die kleine Püppi. Vor zehn Wochen fand eine Familie dieses süße Katzenbaby schreiend und total krank am Straßenrand in Ostramondra. Um dem kleinen Kätzchen sofort zu helfen, brachte man es ins Tierheim.

Püppi wurde tierärztlich versorgt und mühevoll aufgepäppelt. Sie war krank, ausgehungert und ausgetrocknet. Im Tierheim wurde sie alle zwei Stunden mit Muttermilchersatz versorgt – und das anfangs tröpfchenweise.

Jede Woche hat sie an Gewicht zugenommen. Die Kleine ist reine Handaufzucht und steckt voller Leben. Püppi hat viel nachzuholen. Sie ist temperamentvoll, gelehrig und will den ganzen Tag spielen. Jetzt ist sie zwölf Wochen alt und frisst selbstständig. Außerdem ist sie stubenrein.

Es war eine Freude, wie sie sich entwickelt hat. Jetzt wird es Zeit, eine richtig nette Familie für sie zu finden, die ihr ein schönes Zuhause bietet. Püppi ist nicht der einzige Welpe. Es warten noch viele kleine Kätzchen auf Familienanschluss. Wer sich ein Kätzchen anschaffen möchte, ist im Tierheim goldrichtig. Die Mitarbeiter stehen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Interessenten melden sich bitte im Tierschutzverein Sömmerda unter Telefon: 03634/610628