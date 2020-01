Im Nova Eventis in Leipzig bekam die Katzenstation Buttstädt einen Spendenscheck über 500 Euro.

Tierschutzspende aus dem Star-Wars-Universum an Katzenstation Buttstädt

„Möge die Macht mit dir sein.“ Die Jedi-Grußformel ist derzeit wieder im Schwange. Der neueste Film aus der Star Wars-Saga, Episode 9 „Der Aufstieg Skywalkers“, läuft im Kino. Vor kurzem gingen allerdings Chewbacca, etliche Sturmtruppler, gar Prinzessin Leia scheinbar leibhaftig durch das Einkaufszentrum Nova Eventis bei Leipzig. Die German Garrison, 501. Legion „Vaders Faust“, war los. Der weltweit größte Star Wars-Kostümklub – getreu seinem Motto „Bad guys doing good“ (Böse Kerle tun Gutes) – war aufmarschiert und hatte beschlossen, seine Gage für den guten Zweck weiterzureichen. Zu den Nutznießern gehörte Susanne Eckardt von der Katzenstation Thüringen in Buttstädt. Sie nahm einen Scheck über 500 Euro in Empfang. Unserer Zeitung schreibt sie: „German Garrison hat uns dafür vorgeschlagen. Wir haben uns tierisch gefreut, da wir auf Spenden angewiesen sind. Es war uns eine große Ehre und wir danken dem Centermanagement und German Garrison sehr dafür.“

Mit den Spenden finanziert die Tierschutzliga als Träger der Katzenstation in Buttstädt Kastrationsaktionen, Futter und Tierarztkosten. Susanne Eckardt: „Die Tierschutzliga Stiftung freut sich sehr darüber und sagt ein großes Danke schön an alle Beteiligten und diejenigen, die das möglich gemacht haben.“