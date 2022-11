Tipps fürs Wochenende im Landkreis Sömmerda

̈Märchenmotive stellte Hermine Weiße in der Hobbygalerie 2021 aus.

Landkreis. Was ist los im Landkreis Sömmerda am Wochenende? Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Es ist auch am Wochenende vor dem 1. Advent im Landkreis mehr los, als man denken könnte. Eine Auswahl.

Hobbygalerie

Das Evangelische Seniorenbüro Frömmstedt richtet mit vielen freiwilligen Helfern wieder die Hobbygalerie für Senioren und Vorruheständler unter dem Motto „Kreativ im Alter“ aus. Zu sehen ist die Präsentation vom 18. bis 30. November im Sparkassentreff 1a in der Bahnhofsstraße in Sömmerda – Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr.

Prävention

Am Freitag ab 10 Uhr führt die Kreisverkehrswach Sömmerda ihre letzte Veranstaltung rund um die Verkehrssicherheit im Jahr 2022 durch. Im Verkehrszentrum in der Straße der Einheit 25 werden dazu diverse Stationen aufgebaut. Auch können bis 14.30 Uhr Fahrten mit dem 7 Sitzer-Bike unternommen werden. Moderatoren und Stationsbetreuer beantworten sehr gerne alle Fragen.

Vernissage

Im Alten Gutshaus Tunzenhausen sind vom 19. bis 25. November künstlerische Arbeiten von Karin Heine zu sehen. „Neue Bilder & Objekte“ hat sie ihre Präsentation benannt. Zur Vernissage wird am Freitag um 18 Uhr in das Gutshaus eingeladen. Die Ausstellung kann täglich von 17 bis 19 Uhr besichtigt werden.

Eröffnung

Die Kreativwerkstatt Andisleben lädt zur zweiten Veranstaltung nach der Wiedereröffnung ein . Am Freitag 18 Uhr wird eine Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerin Brigitte Reemts mit einer Vernissage eröffnet. Zu sehen ist die Textilkunst der hessischen Künstlerin immer freitags 15 bis 18 Uhr zur „Offenen Werkstatt“ und zu anderen Veranstaltungen.

Irische Klänge

Der Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda lädt am Samstag ab 15 Uhr zum musikalischen Nachmittag mit „The Irish Dew“ in den Gemeindesaal der evangelischen Pfarrgemeinde, Marktplatz 5, in Sömmerda ein. Einlass ist ab 14 Uhr und der Eintritt ist frei.

Kirchenkino (1)

Der Heimat- und Freizeitverein Olbersleben veranstaltet am Samstag in der Winterkirche in Olbersleben um 16 Uhr (zu sehen ist ein australischer Animationsfilm) und 20 Uhr (mit einer französischen Komödie) ein Kirchenkino. Es gib ein kleines Imbiss- und Getränkeangebot. Der Eintritt ist frei.

Kirchenkino (2)

In der Gustav-Adolf-Kapelle Witterda werden am Samstag in harmonischer Atmosphäre am Nachmittag (16 Uhr) ein Kinderfilm sowie um 19 Uhr ein Film für Erwachsene gezeigt. Für Getränke und Knabbereien ist gesorgt.

Faschingsstart

Der Faschingsclub Tunzenhausen läutet für sich und seine Fans die närrische Saison am Samstag ab 20 Uhr in der Eventhalle ein.

Comedy

Sabine Bode präsentiert am Freitag ab 19.30 Uhr im Volkshaus Sömmerda mit einem Best of aus ihren drei letzten Bestsellern ein Pointen-Feuerwerk (nicht nur) für Postjugendliche. Die Stadt- und Kreisbibliothek und ihr Förderverein laden ein.

Adventsvorgeschmack

Gestaltungsideen für die Adventszeit und Weihnachten stellt das Team von Christopher Ernst, Deutscher Meister der Floristen, am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr in Kindelbrück vor.

In Buttstädt gibt es am Freitag von 18 bis 22 Uhr einen Adventsmarkt „Klein & Fein“ bei „Blatt & Blüte“ am Topfmarkt.

Deko-Nähkurs

Weihnachtsdeko und kleine Geschenke selbst gestalten – bei Kaffee und Kuchen – das geht am Samstag 14 bis 18 Uhr im ASB-Familienzentrum Sömmerda (Lucas-Cranach-Straße).