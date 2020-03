Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Toni Oskar macht das Glück der Weichts komplett

Wenn bei den Weichts in Vogelsberg gefrühstückt wird, ist das ein Mega-Happening. „Da brauchen Sie doch zehn Frühstückseier?“, vermutet Landrat Harald Henning am Montagmorgen. „Zehn? das reicht nicht! Zwanzig müssen es schon sein!“, lacht Katharina Jasmin Weicht. Da haben die zehn Hühner der Weichts gut zu tun, selbst wenn sie legefreudig und groß sind. „Demnächst kommen noch ein paar kleine dazu“, sagt Matthias Weicht. Kein Wunder! Die Familie ist nicht groß, sondern riesig. Sieben Kinder haben die 34-Jährige, die aus Herbsleben stammt, und ihr 39-jähriger, in Mühlhausen geborener Mann, der bei Hörmann in Ichtershausen arbeitet und täglich pendelt.

Erst vier Jungs, dann zwei Mädchen – und ein Nachzügler Auf vier Söhne – Fabian Gabriel (geboren 2003), Nico Emanuel (2006), Paul Tobias (2007) und Christian Matthias (2010) – folgten die Mädchen Nicole Katharina Christamaria Diana (2013) und Anna-Lena Lea-Marie Emma Jasmin (2015) sowie nun noch, am 29. Mai 2019, Nesthäkchen Toni Oskar. „Oskar, weil er so groß ist (und wegen des Dachdeckermeister-Opas aus Bad Tennstedt), und Toni, weil er so ein fröhliches Kind ist“, erklärt die Mutter. Mit den vielen Namen der anderen Kinder wurden Wünschen der Familie Rechnung getragen. Gelegenheit zum Wünschen war ja in großer Zahl da ... Bundespräsident ist Ehrenpate Am Montag stand aber allein Oskar Toni im Mittelpunkt. Der Wonneproppen, der auch im Landratszimmer überhaupt nicht fremdelte, empfing die Ehrenpatenschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. 500 Euro „schwer“ ist die. „Das Geld legen wir an“, sagt die junge Siebenfach-Mutter. Vielleicht für den Führerschein. den will sie übrigens auch selbst bald machen, damit sie eine der beiden siebensitzigen Familienkutschen bewegen kann. Wollen die Weichts in den Urlaub fahren, gern an die dänische Nordseeküste, dann mieten sie einen Bus und koppeln einen zweiachsigen Anhänger an. „Wir kaufen vorher alles ein und sind dann Selbstversorger“, überlassen sie da nichts dem Zufall. Schließlich muss die Grundversorgung – am liebsten für alle und immer wieder Spaghetti Bolognese – gesichert sein. Von Erfurt auf einen Bauernhof in Vogelsberg Seit acht Jahren wohnen sie alle in Vogelberg, sind von Erfurt aufs Land gezogen – eine bewusste Entscheidung, die sie nicht bereuen. Vor allem wegen der Kinder. „Wir haben im Umkreis von 30 Kilometern nach einem Haus gesucht, nach einem mit großem Grundstück“, sagt Familienmanagerin Katharina Jasmin Weicht. Die Wahl fiel auf einen Bauernhof mit 3500 Quadratmetern Auslauf. Ihr Glück. auch wenn es viel Arbeit macht. Dort lebt die Großfamilie jetzt – gut integriert ins Dorf und ins Vereinsleben (Feuerwehr, Faschingsverein). Alle lieben sie Toni Oskar – und der sonnt sich in der allgemeinen Zuneigung. „Morgens will er alle sehen. jeden und jede der Reihe nach. Er fordert das regelrecht ein“, sagt Matthias Weicht. „Bei uns sind eigentlich immer noch viel mehr Kinder als wir selbst haben“, weist die Mutter auf die vielen Freunde ihrer Sprösslinge hin. Zum Hausstand gehört noch Katharina Jasmins Vater. Und zum Hof neben den Hühnern noch Shetland-Pony Anna und die Dackeldamen Lissy und Purzel, 2020 ist bei den Weichts ein Feier-Jahr. Vaters 40. und einen Jugendweihe stehen an.