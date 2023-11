Toter Wildvogel in Gartenanlage in Sömmerda

Sömmerda. Die Nilgans wurde dem Landratsamt zur weiteren Abklärung übergeben. Im Nachbarkreis hatte sich am Mittwoch der Verdacht der Geflügelpest in einem Hausgeflügelbestand bestätigt.

Eine leblose Nilgans wurde am Freitagnachmittag in einer Gartenanlage in der Erfurter Straße in Sömmerda entdeckt und zur weiteren Abklärung dem Landratsamt übergeben. Wie die Freiwillige Feuerwehr in ihrem Einsatzticker informiert, wurde Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld am 24. November um 16.23 Uhr über den toten Wildvogel in der Gartenanlage informiert. Die leblose Nilgans wurde auf Anweisung des Veterinäramtes eingesammelt und der Behörde übergeben.

Just am Freitag hatte der Landkreis Sömmerda nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Grüningen im benachbarten Kyffhäuserkreis in einer Allgemeinverfügung Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest für 21 Orte im Landkreis Sömmerda festgelegt. Die Kreisstadt selbst gehört bisher nicht dazu.