Tourismusverband in Sömmerda trägt Kurskosten für zehn Gästeführer

Landkreis. Interessenten für eine Veranstaltungsreihe an der Volkshochschule können sich ab sofort anmelden.

Der Tourismusverband „Thüringer Becken“ will einen neu aufgelegten Kurs an der Volkshochschule in Sömmerda unterstützen. Geplant ist der Start eines Kurslehrganges „Gästeführerausbildung“, der am 7. Oktober beginnt und bereits am 5. November zu seinem Abschluss kommt.

Die Veranstaltungsreihe richte sich an ehrenamtlich Engagierte aus dem Kreisgebiet, die sich ausbilden lassen möchten, um Interessierte fachkundig zu den Sehenswürdigkeiten im Thüringer Becken und durch ihrer Heimatorte zu führen. In den fünf Kursblöcken erwerben die Kursteilnehmer Kenntnisse zur zielgruppengerechten Konzeption einer Führung, zu Recherchemöglichkeiten in lokalen Archiven, zur Entzifferung alter Schriften, zur Lokalgeschichte und mehr.

Tourismusverband übernimmt Kosten für zehn Teilnehmer

Am Ende des Kurses steht eine Prüfung, nach welcher die frischgebackenen Guides Führungen nach dem Motto „400 Tausend Jahre Menschheitsgeschichte(n) im Thüringer Becken“ anbieten können. Die Kosten für diesen Kurs werden mit 100 Euro pro Kursteilnehmer angegeben. „Uns ist es wichtig, die Gäste im Thüringer Becken kompetent und unterhaltsam zu beraten“, so Steffen Hädrich, Vorsitzender des Tourismusverbandes. Deshalb übernehme der Tourismusverband die Kosten für zehn Teilnehmer.

Nach der Ausbildung werden die Gästeführer durch den Tourismusverband weiter betreut, mit Werbemitteln ausgestattet und geschult um so ein Netzwerk für die Gästebetreuung aufzubauen.

Interessenten können sich unter Telefon 03634/612640 oder per Mail schlulleitung@vhs-soemmerda.de zum Kurs anmelden.