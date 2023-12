Tourismusverband wirbt auf Brottüten im Landkreis Sömmerda

Landkreis Touristiker wollen mit neuer Aktion Aufmerksamkeit wecken.

Liebe geht durch den Magen, heißt es. Der Tourismusverband „Thüringer Becken“ geht jetzt nicht etwa unter die Bäcker. Vielmehr wollen die Mitglieder mit den Papiertüten, in denen Brot und Brötchen verpackt werden, die Aufmerksamkeit im Landkreis Sömmerda wecken.

Ende des Jahres kündigt Vorstandsvorsitzender Steffen Hädrich eine Werbeaktion des Verbandes an. Die Bäckereien Brand in Buttstädt, Bergmann in Frömmstedt und Höhne in Olbersleben konnten bereits ins Boot geholt werden. Mit weiteren Bäckern will Hädrich sprechen. „Wir haben eine neue Möglichkeit gesucht, um bekannter zu werden“, erklärt er das Anliegen.

Gedruckt werden insgesamt 150.000 Tüten. Auf der einen Seite wirbt der Tourismusverband für sich. Abgebildet wird dort auch ein QR-Code, über den sich Interessierte mit weiteren Informationen zu den Aktivitäten versorgen können. Die andere Seite wird die Sparkasse Mittelthüringen nutzen. Das Geldinstitut tritt gleichzeitig als Sponsor der Aktion auf.

Dem Tourismusverband „Thüringer Becken“ gehören aktuell 53 Mitglieder an. Darunter befinden sich touristische Anbieter, Hotels und Pensionen genauso wie Kommunen. Eine Geschäftsstelle unterhält der Verband im Salzmann-Haus in Sömmerda.