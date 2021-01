Erschütternder Jahresstart 2021 für Weißensees Feuerwehr

Landkreis. Den Jahresauftakt hatte sich Weißensees Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) anders vorgestellt. In der Silvesternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Weißensee kurz nach 2 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person nach Ottenhausen gerufen. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte zuvor die Polizei informiert, dass auf der Landstraße zwischen Greußen und Ottenhausen ein Pkw auf dem Dach im Straßengraben liegt. Im Fahrzeug befand sich eine Person. Die Einsatzkräfte bargen die Person aus dem Auto. Leider kam für den 20-jährigen Mann jede Hilfe zu spät. Im Einsatz waren Mitglieder der Weißenseer Feuerwehr und der Greußener Feuerwehr.

Und das war nicht der einzige Einsatz, der die Kameraden aus Weißensee am Neujahrstag in Atem hielt. Mehrere Stunden waren sie mit der Beseitigung einer Ölspur beschäftigt. Die zog sich laut Matthias Schrot durch das gesamte Weißenseer Stadtgebiet. Mit speziellem Bindemittel rückten die Mitglieder dem Öl zu Leibe.

Von einer vergleichsweise ruhigen Nacht spricht Sömmerdas Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Zweimal mussten die Kameraden ausrücken. So hatte es kurz nach Mitternacht einen Einsatz am Sömmerdaer Rathaus gegeben. Wie Schönfeld berichtet, hatten dort Silvesterknaller für eine Rauchentwicklung gesorgt. Verletzt wurde seinen Angaben nach niemand. Auch Schäden hatte es nicht gegeben.

Ein zweiter Alarm ging 0.41 Uhr ein. In der Basedow Straße von Sömmerda, am Kindergarten „Frohsinn", war „Silvestermüll" in Brand geraten. „Anwohner hatten bemerkt, wie eine Knallerbatterie auf der Straße brannte. Daraufhin hatten sie die Feuerwehr gerufen", sagt Schönfeld. Das Feuer wurde gelöscht. Auch hier gab es keine Verletzten. Ebenso blieben Gebäude unversehrt.

Keinen Einsatz gab es für die Mitglieder Feuerwehr der Landgemeinde Kindelbrück. „Die Kameraden konnten mit ihren Familien den Jahreswechsel feiern", berichtet André Deisting, der Chef der Feuerwehren der Landgemeinde Kindelbrück. Ebenso ruhig verlief die Silvesternacht in Elxleben und Umgebung. Wie Andreas Wenzel, Kreisbrandmeister und Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Elxleben, informiert, gab es keine Einsätze. Auch in Gebesee, Walschleben und Witterda mussten die Kameraden nicht ausrücken. „Das war auch mal schön. Das kennen wir auch ganz anders!, sagt er.