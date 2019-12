Deutsche Sprache, schwere Sprache. Dass der Ausspruch nicht aus der Luft gegriffen ist, beweist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Nach dessen Informationen scheitert fast jeder zweite Zuwanderer am Ende des Integrationskurses am Deutschtest. Ein Zustand, den Hector Calle ändern will.

Der Sömmerdaer stammt selbst aus Bolivien. Seit 50 Jahren lebt er in Deutschland. Als junger Mann kam er zum Studium nach Weimar. An der Bauhaus Universität belegte er die Fächer Architektur und Bauwesen. Als er das Diplom in der Tasche hatte, war es der Professor, der ihn für eine Dissertation begeisterte. Calle willigte ein und verlängerte für drei weitere Jahre. Im Anschluss arbeitete er in der Bauforschung, bis er eine Anfrage von einem Erfurter Übersetzungsbüro erhielt. „Sie suchten jemanden, der spanisches Fachliteratur übersetzen konnte“, erklärt der heute 76-Jährige. Weitere Übersetzungsjobs folgten. Nicht vergessen hat er, wie er Carl Zeiss half, zwei Planetarien nach Kolumbien zu verkaufen oder im Sömmerdaer Büromaschinenwerk Delegationen aus Spanien, Argentinien, Mexiko oder Guatemala betreute. Auch als Spanischlehrer war er tätig. Durch die Arbeit bei Robotron hat er seine Frau kennen gelernt. Der Grund, warum er nach Sömmerda gekommen ist, wo er seit über 40 Jahren zu Hause ist.

All das hat zu einer intensiven Beschäftigung mit der deutschen Sprache geführt. Zu wissen glaubt er daher, wo das Problem der Migranten beim Deutschlernen liegt. „Sie scheitern nicht an den Vokabeln oder der Grammatik. Es ist die Aussprache. Die ist miserabel. Wenn sie sich äußern, werden sie nicht verstanden. Der Grund ist ihr Akzent“, erklärt er. Herausgebracht hat er jetzt ein Buch, das gleich mit zwei Einbänden erschienen ist. Einmal trägt es den Titel „Deutsch klingt schön und die Sprache ist leicht zu lernen“, zum anderen ist es im Buchhandel unter dem Titel „Sprechen sie Trapezisch? ein Buch von und für Migranten“ zu finden.

Auf den Ausspruch „Deutsch klingt schön“, stieß er 2015, als Schauspieler Brad Pitt seine Begeisterung für die deutsche Sprache öffentlich kund tat. „Das war für mich eine Bestätigung für das, was ich damals empfand, als ich mit Null Deutsch-Kenntnissen zum ersten Mal nach Deutschland kam. Der zweite Titel erklärt bereits seine Lernmethode, die auf den Klang setzt. „Vom Tempo her ist die deutsche Sprache langsam. Das liegt daran, dass im Satz viele Sprechpausen vorkommen. Durch die Höhen und Tiefen entsteht allerdings nicht nur eine phonetische Klarheit, sondern das Verstehen wird leichter“, sagt er und erklärt, dass Höhen und Tiefen beispielsweise in der ungarischen, englischen oder chinesischen Sprache nicht hörbar und Sprechpausen ein typisches Phänomen für Deutsch sind. Um Migranten dieses System zu verdeutlichen, stellt er die Satzbausteine mit ihren Höhen und Tiefen als Trapeze dar.

Getestet habe er seine Methode bereits an verschiedenen Probanden. Erste Erfolge hätten sich nach drei Wochen richtiger Anwendung eingestellt. „Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Migranten Deutsch lernen wollen.“ Gelegenheiten, sein Buch vorzustellen, nimmt er gern wahr. Vergangenen Samstag stellte er es im Eine-Weltladen in Sömmerda vor. Ende Januar will er zusammen mit seinem Verleger wieder die Werbetrommel rühren.