Trauer um Sömmerdaer Grafiker: Der Kunst zeitlebens verbunden

Sömmerda. Grafiker Rolf Fleischmann ist verstorben

Die Familie und viele Kunstfreunde im Landkreis trauern um den Sömmerdaer Rolf Fleischmann, der am 15. Oktober im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

Bereits in seiner Lehre zum Frequenzmechaniker bewies der Sömmerdaer Talent im technischen Zeichnen, später studierte er Kunsterziehung und Deutsch und ist vielen Schülern als Kunstlehrer in Erinnerung. Er leitete den Zeichenzirkel im Büromaschinenwerk, war als Grafiker und Kupferstecher künstlerisch tätig. Mit seinen Kunstausstellungen rückte er in vielen Orten Sömmerdaer Motive in das Blickfeld der Menschen. Seine persönliche Leidenschaft lag auf sogenannten Exlibris.

Im Jahr 2019 wurde Rolf Fleischmann von der Sparkassenstiftung Sömmerda mit dem Bürgerpreis in der Kategorie „Lebenswerk“ geehrt.