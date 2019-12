Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Traum vom eigenen Jugendtreff ist keine Luftnummer

Mit Enthusiasmus verfolgen mehr als 14 Kindelbrücker Mädels im Teenie-Alter ihr Ziel, einen neuen Jugendtreff in Kindelbrück zu etablieren. Man mag über die heutige Jugend denken, was man will, die Mädchen bleiben am Ball. Die dem Kindesalter fast Entwachsenen bringen sich mit vielerlei Aktionen immer wieder in Erinnerung, so auch am Donnerstag mit ihrer Wunschbaum-Aktion für bedürftige Kinder.

Als im vorigen Jahr eine Nestschaukel vom Spielplatz am Kalkplatz verschwand, gründete sich die Eltern-Initiative „Wir lassen uns nicht verschaukeln“, um mit Veranstaltungen Spendengelder für eine neue Schaukel einzuspielen. „Mit 14 dürfen wir eigentlich nicht mehr auf den Spielplatz, aber wo sollen wir hin“, fragt Amy Weidner, Achtklässlerin an der Regelschule Weißensee. Beharrlich bleiben Eltern und Jugendliche am Thema dran. Das Thema ist den Kindelbrücker Stadträten bekannt. „Wir haben auch einen Brief an Bürgermeister Zachar geschrieben“, so Amy. Doch dieser beharre darauf, dass es eine Betreuung im Mehrgenerationenhaus gebe. Allerdings sehen sich die 9- bis 16-Jährigen dem Bastel-Alter entwachsen.

Seit einigen Wochen bieten Sozialarbeiter der Thepra einen Jugendtermin einmal wöchentlich bis 19 Uhr an. „Einmal zwei Stunden ist nicht die Erfüllung und nicht das, was sich unsere Kinder wünschen“, betont Melanie Weidner im Namen mehrerer Eltern.