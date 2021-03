Guten Morgen Sömmerda: Trotz Corona glücklicher

Armin Burghardt staunt über Umfrageergebnisse.

Es kommt immer darauf an, wen man wann was fragt. Einige Antworten überraschen dann aber doch. Ich habe am Wochenende gestaunt, als ich erfuhr: Wir alle sind sozial distanziert gemeinsam im Verlauf des letzten, bemerkenswerten, Jahres im weltweiten Glücksranking in die Top-Ten aufgestiegen, haben einen steilen Sprung nach vorn hingelegt,uns um stolze zehn Plätze von 17 auf 7 verbessert. Und all das unter besonderer Berücksichtigung der pandemischen Verhältnisse. Sachen gibt's – auch in der Statistik. Meine eigenen keineswegs repräsentativen empirischen Erhebungen sprechen eine andere Sprache.