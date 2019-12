Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Türchensuche in Rastenberg

In Rastenberg hat das große Suchen begonnen – dabei ist doch gar nicht Ostern! Vielmehr geht es in der Adventszeit darum, Tag für Tag das sich öffnende Türchen am traditionellen „Adventskalender der besonderen Art“ zu entdecken. Dazu gilt es, durch die Straßen des Finnestädtchens zu streifen. Einige Kalendertürchen gehören auch zu Häusern in den Ortsteilen. Die Bewohner der Häuser haben jeweils kleine Überraschungen für diejenigen vorbereitet, die sie am richtigen Tag finden. Start war am 1. Dezember in der Johannesstraße 3, den Abschluss bildet an Heiligabend traditionell die evangelische Kirche mit dem Gottesdienst zum Weihnachtsfest.

Rastenbergs Weihnachtsmarkt ist am 14. Dezember ab 14 Uhr auf dem Markt.