TV-Köchin Maria Gross: „Geschenke der Natur verdienen Respekt“

Maria Gross von der „Bachstelze" in Erfurt wirbt für respektvollen Umgang mit den Schätzen der Natur.

Straußfurt. Die in Straußfurt geborene Köchin Maria Gross wirbt für die Aktion „Heimatmenüs“.

Mit der Aktion „Heimatmenüs“ sollen die Stärken regionaler Erzeuger, Lebensmittelhandwerker und Manufakturen fantasievoll unter Beweis gestellt werden. Mit dabei ist auch die in Straußfurt geborene TV-Köchin Maria Gross von der „Bachstelze“ in Erfurt.

Sie fordert Respekt im Umgang mit den Geschenken der Natur, ob nun pflanzlicher oder tierischer Herkunft. „Darin sehe ich auch eine große sinnstiftende Aufgabe für die neue Initiative Heimatgenuss, in deren Dienst ich mich gern und aus voller Überzeugung als Genuss-Botschafterin stelle“, erklärt sie. Heimatmenüs kommen ab sofort in Altenburg, Weimar, Jena und Gera in Hotels und Restaurants auf den Tisch. Die drei- bis viergängigen Menüs müssen mindestens fünf regionale Produkte enthalten, um sich diesen Titel zu verdienen.