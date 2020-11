Udestedt verzichtet auf Lebendigen Adventskalender

Udestedt. Beliebte Veranstaltungsreihe in der Adventszeit pausiert in diesem Jahr wegen Corona. Martinstag hingegen wird am 10. November gefeiert.

Der Lebendige Adventskalender in Udestedt ist längst kein Geheimtipp mehr. Nicht nur, dass sich die Udestedter Jahr für Jahr an den Überraschungen im Ort erfreuen – die Türchen, die viele Einwohner, Vereine, die Grundschule oder der Kindergarten öffnen, ziehen auch Auswärtige an.

Die Idee hatte vor zwölf Jahren Viola Fräde von den Landfrauen im Ort publik gemacht. Sie hatte solch einen Kalender in einem anderen Ort erlebt. In der Frauengruppe stellte sie die Idee vor. Dort wie später im gesamten Ort war die Begeisterung groß. Seit dem ist der Lebendige Adventskalender eine feste Veranstaltungsgröße im Ort. Um so trauriger ist Bürgermeister Gunnar Dieling, dass die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr ausfallen muss.

„Wir haben den Adventskalender gecancelt", sagt er und berichtet, dass sich viele Privatpersonen, Vereine, die Schule und der Kindergartenverein das ganze Jahr vorbereiten. Die Angebote reichten von musikalischen Darbietungen, über Gedichte aufsagen und Geschichten vorlesen. Sogar Märchen wurden schon nachgespielt. Lange Zeit sei der Kalender ein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde gewesen. Mittlerweile gebe es in Rastenberg oder Schwansee Nachahmer.

Bitter sei die Absage gleich doppelt. Nicht nur, dass die vielen kreativen Ideen und damit die Überraschungen ausbleiben, verloren geht damit auch ein wichtiger Apekt der Gemeinschaft.

Die besondere Reihe dient dazu, „dass man sich in der Vorweihnachtszeit näher kommt, sich besser kennenlernt, ein paar schöne, besinnliche Stunden miteinander verbringt, auch etwas gemeinsam an Getränken und Speisen geniest", so Gunnar Dieling. Aufgestellt wurde dabei auch immer eine Spendenbox und damit für einen guten Zweck im Dorf gesammelt.

Nicht ausfallen wird am 10. November Martini in Udestedt. Kinder, die ab 17 Uhr mit einer Laterne vor der Haustür stehen, können sich auf eine Überraschung freuen.