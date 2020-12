Udestedt: Weihnachtshaus leuchtet in der Nacht

Gleich am Ortseingang aus Richtung Kleinmölsen sieht man es schon von weitem leuchten. Das Weihnachtshaus der Familie Palt strahlt und funkelt in der Weihnachtszeit durch das Dunkel der Nacht. Eine große Eisenbahn, die durch die Weihnachtslandschaft schnauft, lässt Kinderherzen höher schlagen. Weihnachtsmann, Rentiere, Eisbären und Schneemänner erstrahlen im unendlichen Lichtermeer. Jedes Jahr wird es schöner, besser und moderner. Alle Glühlampen haben wir durch sparsame LEDs ersetzt. Außerdem wurden in diesem Jahr neue Schneemänner und Pinguine angeschafft. "Während meine Frau Kerstin fürs Kreative zuständig ist, bin ich als Elektriker für den technischen Part verantwortlich", sagt Wolfgang Palt. Noch bis zum 6. Januar soll die leuchtende Pracht in Udestedt zu bestaunen sein.