Der Förderverein der Grundschule Udestedt hat beim Voting-Wettbewerb der Sparkasse Mittelthüringen den Jurypreis in Höhe von 4000 Euro eingeheimst. Mit ihrer Idee des „Chaos-Computer-Clubs“ haben die Mitglieder gesiegt.

Witzig war ihre Projektbeschreibung: „Wir sind der CCC aus Udestedt und das ist kein Karnevalsverein. Wir machen in Computern, wie man früher sagte. Das Problem: Wir haben noch keine. Zumindest nicht aus diesem Jahrtausend. Deswegen brauchen wir euch, damit wir unsere Roboter selber bauen und programmieren können.“ Im Rahmen einer Medien-AG soll das Verständnis für Medien und Technik gestärkt werden. Wer sich davon überzeugen möchte, sei herzlich eingeladen, beim UCCC vorbeizuschauen.

Über einen Geldsegen in Höhe von jeweils 2000 Euro können sich der Förderverein der Staatlichen Grundschule Adolph Diesterweg Sömmerda und der Verein Wippertus Kids aus Kölleda freuen. Die Diesterweg-Schule will Räume mit einer Dokumentenkamera, einem festinstallierten Beamer und einer Leinwand ausstatten. Ebenfalls um Tablets, Kameras und schnellere Computer geht es den Wippertus Kids. An dem Wettbewerb „Smart School – fit für den digitalen Unterricht“ konnten Schulen und Schulfördervereine aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Mittelthüringen teilnehmen.