Über den Klang des Sandes

Gedanken zum Wochenende von Cosima Schreier, Kantorin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda.

Sand kann Geschichten erzählen. Wer wissen will, woher ein Sand stammt, muss ihm zuhören. Denn wenn man Sandkörner in Säure gibt, entsteht je nach Zusammensetzung ein besonderes Geräusch, wie Forscher herausgefunden haben. Auf diese Weise kann beispielsweise illegaler Sandabbau gestoppt werden. Das ist nötig, schließlich ist Sand nach Wasser die zweitknappste Ressource auf der Erde! Man mag es kaum glauben, sind doch Sandkörner nicht mehr als zerkleinertes Gestein, einst aus den Bergen, das sich von Frost, Hitze oder Regen in kleinere Stücke abspaltet.

Cosima Schreier, Kantorin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda. Foto: Cosima Schreier

Sand erscheint leicht, flüchtig, wird von den Wellen ins Meer gespült und vom Wind zu Sandstürmen aufgewirbelt. Im Matthäus-Evangelium ist von einem Menschen die Rede, der sein Haus auf Sand baut. Diesen nimmt Jesus als Beispiel für jemanden, der nicht nach Gottes Wort lebt. Als nun Regen und Winde kommen, hält das Haus nicht stand. Wie viele Luftschlösser haben wir schon gebaut? Wie viele unserer Meinungen bauen wir auf haltlosen Quellen? Wie schnell lassen wir uns aus den Wurzeln unserer Wertvorstellungen, unseres Glaubens herausreißen?

Doch gleichsam formt der Sand rettendes Ufer und steht im Kontrast zum bedrohlichen Meer. In der Bibel finden wir das Meer häufig als Symbol für Ungewisses und Gefahrenvolles. Bereits in der Schöpfung hat Gott es durch das feste Land in seine Grenzen verwiesen und somit dem Menschen Schutz gewährt. Welch wunderbares Zeichen dafür sind die hellen, weiten Sandstrände, auf denen Kinder spielen.

Verborgene Schätze in grauer Einöde finden

Die kindliche Faszination, mit der Schaufel in die tieferen Ebenen des Sandes vorzudringen oder Dinge darin zu verstecken, ist einzigartig. Und bis heute gibt der Wüstensand Schätze frei: Grabanlagen, Fossilien, Schatzkisten und Vermisstes. Dem israelischen Stamm Issachar verhieß Mose am Ende seines Lebens, er werde „die verborgenen Schätze im Sande“ finden. Lassen Sie sich darauf ein, in grauer Einöde einen Schatz zu finden. Vielleicht ist es eine besondere Begegnung in einem überfüllten Zugabteil. Oder ein Mensch, der in einer schwierigen Situation Hilfe anbietet.

Um eine unvorstellbar große Menge bildhaft zu beschreiben, eignet sich kaum etwas besser als Sand. So kann Gott Abraham die Größe seiner Nachkommenschaft verdeutlichen: „Ich will dein Geschlecht segnen und mehren wie den Sand am Ufer des Meeres“. Versuchen wir doch einmal, eine Prise der winzigen Körner zu erwischen und zusammenzuzählen. Wie viel größer als die Endlichkeit unserer Zahlendimensionen sind die Ewigkeit oder gar die Gedanken Gottes? Und wie wunderbar ist es, angesichts dieser Größe ins Staunen zu verfallen. Ein Strand ist eine Gemeinschaft aus Sandkörnern. Und doch ist jedes Korn einzigartig.

Wüstensand ist zum Beispiel sehr fein, haftet nicht an Zement. Länder mit Sandwüsten müssen diesen zum Bauen sogar importieren. Vielleicht sollten wir unser Haus nicht auf Sand, jedoch mit Sand bauen. Wir sollten unsere unterschiedlichen Gaben nutzen, um ein rettendes Ufer zu bilden für Menschen, die dort Zuflucht suchen. Lassen wir uns von den Wassermassen mitreißen oder mischen wir Wasser mit Sand, um Brücken zu bauen?

Wenn Sie in Ihrem Urlaub einen Sandstrand betreten, nehmen Sie sich einen Moment. Lassen Sie den Sand durch die Finger rieseln, suchen Sie das kleinste Korn. Legen Sie es auf die Zunge. Graben Sie ein Loch und suchen Sie nach verborgenen Schätzen. Bauen Sie eine Burg. Schließen Sie die Augen und lauschen Sie dem Klang des Sandes.

Cosima Schreier ist Kantorin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda