Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über Verein Hohe Schrecke in die Dorferneuerung

Rastenbergs Stadtrat hat einstimmig dafür votiert, mit seinen Ortsteilen Bachra und Schafau bei Bestrebungen mitwirken zu wollen, über den Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ in die Dorferneuerung aufgenommen zu werden. Beide Ortsteile sind Anrainer an das durch ein Naturschutzgroßprojekt besonders förderungswürdiges Waldgebiet. Voraussetzung für eine Förderung, von der auch Privatleute bei ihren Sanierungsvorhaben Vorteile haben können, ist die Erarbeitung eines gemeindlichen Entwicklungskonzeptes. Dieses will der Verein auf den Weg bringen. Die anteiligen Kosten für Bachra und Schafau werden derzeit auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die mögliche Förderquote liegt im Dorferneuerungsprogramm zwischen 65 und 80 Prozent. Die Förderperiode würde sich über den Zeitraum von 2021 bis 2025 erstrecken. Am Dorferneuerungsprojekt beteiligen sich 7 der 17 Orte der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda, darunter auch infrage kommende Ortsteile der Stadt Kölleda.

Eine Mitgliedschaft im Verein Hohe Schrecke hat der Stadtrat derweil noch nicht beschlossen. Eine Vorlage dazu wurde von der Tagesordnung genommen. Es soll erst Klarheit über mögliche „Einstiegsrabatte“ geschaffen werden, begründete Bürgermeisterin Beatrix Winter (WG Gemeinsam für Rastenberg) die Vertagung.