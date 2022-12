Überraschende Erkenntnisse im Heimatcheck für den Landkreis Sömmerda

Landkreis. Der Heimatcheck sieht seiner Auswertung entgegen. Als erstes Thema wird das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Region aufgegriffen.

Unterscheidet sich das Sicherheitsgefühl der Menschen, die in den ländlichen Regionen des östlichen oder südlichen Landkreises zu Hause sind, vielleicht von dem, das die Bewohner in der Stadt Sömmerda empfinden? Wie groß sind die Unterschiede? Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen wird unsere Zeitung am kommenden Mittwoch geben: Dann beginnt die Auswertung des großen Heimatchecks, an dem Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihren Einschätzungen großen Anteil haben.

Als erstes Themenfeld geht es dabei in der Ausgabe vom 14. Dezember um die Sicherheit – um die gefühlte ebenso wie die Einschätzung beispielsweise der Polizei zur Situation. Sicher dabei ist: Es gibt überraschende Erkenntnisse, die auch in der Redaktion so nicht erwartet worden sind.