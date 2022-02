Überschlag mit Auto auf Landstraße: Junge Frauen bei Unfall im Kreis Sömmerda verletzt

Guthmannshausen/Olbersleben. Bei einem Unfall sind im Landkreis Sömmerda zwei junge Frauen verletzt worden. Das Auto wurde völlig zerstört geborgen.

Ein Auto hat sich im Landkreis Sömmerda überschlagen, dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt. Der Wagen war am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Landstraße zwischen Guthmannshausen und Olbersleben unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in den Straßengraben und überschlug sich.

Die 18-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin im gleichen Alter wurden leicht verletzt. Sie konnten eigenständig aus dem Fahrzeug klettern. Alkohol oder Drogen hätten beide nicht genommen, hieß es. Der völlig zerstörte Honda Civic musste abgeschleppt werden.